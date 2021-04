Terni, telefonata shock a Radio Galileo: «Donna scomparsa con due bimbi piccoli, aiutatemi». Ore di paura, poi il ritrovamento

Paura per la scomparsa di una mamma quarantenne con due bambini piccoli. Polizia e familiari la cercano e lanciano appelli. Dopo qualche ora, fortunatamente, viene ritrovata. E ora si cerca di capire cosa sia successo.

Durante la consueta trasmissione del Mercatino di Radio Galileo, condotta tutte le mattine da Giorgio Brighi, poco prima delle 13 arriva la telefonata di una donna molto agitata. Non si tratta, purtroppo, di un normale annuncio di cui si occupa da anni la trasmissione: «Stamattina è scomparsa una donna di circa 40 anni con due bambini piccoli di 7 e 3 anni, aiutatemi a ritrovarla» dice la donna al telefono. La donna scomparsa si chiama Elisa, è mora e ha i capelli lunghi fino al collo. Il noto conduttore radiofonico chiede ulteriori particolari: «L'ultima volta il suo cellulare è stato agganciato in via Narni, nella zona del Village a Cospea» risponde la signora all'altro capo del telefono.

Preoccupa il fatto che la donna fosse in compagnia dei suoi due figli, di 7 e 3 anni, entrambi biondi. Ma soprattutto che la signora scomparsa soffra di depressione: «A causa della pandemia non voleva più portare i figli a scuola ma era obbligata a farlo - è l'ultimo dettaglio che viene raccontato durante la trasmissione - stamattina dopo aver lasciato il figlio più grande a scuola, è tornata a riprenderlo alle 9.30 e da quel momento non sappiamo più nulla». Del fatto sono state già allertate le forze dell'ordine. Intorno alle 13.15 la buona notizia comunicata dallo stesso Brighi a Radio Galileo: «La signora è stata ritrovata a Marmore». Vicenda a lieto fine dopo diverse ore di apprensione.

