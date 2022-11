Terni, il teatro batte il cinema e il "caro bollette": volano gli abbonamenti alla stagione di prosa

TERNI - Terni premia l’offerta culturale viva. Registrando un aumento del trenta per cento sugli abbonamenti alla stagione di prosa del Comune di Terni organizzata dal Teatro Stabile dell'Umbria al Secci e del trecento per cento sui “pacchetti- scuola” che consentono agli studenti di assistere ad alcuni degli spettacoli in cartellone ad un costo bassissimo (25 euro per quattro date). Parliamo di 365 giovani prenotati per il Secci e 270 per il Manini, perché il Teatro Stabile dell’Umbria propone una sua stagione sia a Terni che a Narni. Ed in entrambi i teatri è un record di affezionati: 255 abbonati al cartellone del Secci e 210 a quello del Manini di Narni che ha inaugurato la stagione con il debutto in prima assoluta del nuovo lavoro di Peter Stein.



». Per Cecconelli la “comunità di consumo” è figlia sia del lockdown che dell’offerta particolarmente alta della stagione 2022-2023: «Non era così scontato il sold out del primo spettacolo in cartellone, così come non era immaginabile un incremento del numero di abbonati». Segnala le criticità del momento: «Con il caro bollette e la minore capacità di spesa delle famiglie, gli abbonamenti potevano anche subire una flessione, anziché un aumento». Invece no.. «La stagione passata è partita tra mille difficoltà dovute alle limitazioni imposte dal Covid e alle normative in continua evoluzione – aggiunge la Tardani- ma grazie ad una cartellone di qualità costruito insieme al direttore artistico Pino Strabioli, siamo riusciti a riportare la gente a teatro». Per la sindaca di Orvieto il boom di abbonamenti è figlio anche di scelte che vanno nella direzione di avvicinare un pubblico sempre più variegato al teatro, con prezzi accessibili e con grandi nomi in cartellone. Che poi sono state fatte anche a Terni: se il costo di un abbonamento al Mancinelli è di 200 euro per venti spettacoli, al Secci è di 120 per dodici appuntamenti.Senza parlare dei sold out. Nel frattempo il Teatro Manini si è arricchito di un nuovo spazio al suo interno, lo Smac – Sala Misciano art club, un cocktail bar pensato per la musica e il cabaret, che fin da subito ha registrato numeri inaspettati. Inoltre ha preso corpo una collaborazione tra Narni Città Teatro e il Teatro Pubblico Ligure, che ha dato vita al Grand Tour, che da novembre 2022 a maggio 2023 porterà il pubblico italiano ad assistere ai migliori spettacoli della scena europea, nei teatri in cui sono stati creati