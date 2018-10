La guerra dei venti anni è terminata. Il vinto si chiama Aldo Tarquini, l'ex direttore generale del Comune di Terni. Il vincitore è Enrico Melasecche, assessore ai lavori pubblici di Palazzo Spada. La cronaca giudiziaria dice che l'assessore Melasecche è stato assolto perché il fatto, la diffamazione contro Tarquini, non sussiste. Ma la notizia è tutta politica. Una soddisfazione per l'assessore Melasecche, visibilmente commosso dopo aver appreso la sentenza. Una tensione che si scarica lontano dal Tribunale. Proprio sotto Palazzo Spada. Nel luogo simbolo di tante battaglie che Melasecche, da consigliere di opposizione, ha guidato negli ultimi venti anni contro l'ex direttore generale del Comune, Aldo Tarquini. Non a caso, l'assessore Melasecche portava in mano il libro di Claudio Lattanzi "Chi comanda a Terni". Un libro che ha continuato a stringere anche sotto Palazzo Spada, dopo averlo tenuto in mano per tutto il tempo dell'udienza.



Il teleriscaldamento, il cinema multisala, la rotonda di via Bramante, l'impianto di cogenerazione di Corso del Popolo, l'ex Orsoline. Alcuni dei temi che Melasecche ha portato all'attenzione dell'opinione pubblica, chiamando in causa più volte l'ex dg di Palazzo Spada. Bataglie politiche, anche aspre, che l'ex dg Tarquini ha valutato come lesive della sua persona. "Non c'è nulla di politico. Sono qui per difendere la mia persona che ritengo essere stata danneggiata dalle parole di Melasecche" , dice Tarquini alcuni minuti prima di ascoltare la sentenza. Il fatto non sussiste. Parole che accigliano Tarquini. "Leggeremo le motivazioni e valuteremo cosa fare" , commenta l'avvocato di Tarquini, Attilio Biancifiori. Melasecche lascia il Tribunale da solo. Si dirige sotto Palazzo Spada. E' qui che scarica mesi di tensione per il processo, ma sopratutto anni di battaglie che lo hanno esposto sempre in prima persone contro Deus ex machina di Palazzo Spada degli ultimi 20 anni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA