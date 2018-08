di Corso Viola di Campalto

TERNI E’ di 23 milioni di euro il totale delle bollette delle Tari che il Comune di Terni deve incassare dal luglio del 2014. Ma la vera sorpresa è che in questi quattro anni lo stesso Comune non ha mai effettuato i solleciti di pagamento a tutti coloro che non hanno pagato la tassa dei rifiuti. I tre commissari, che gestiscono da oltre tre mesi i conti in dissesto del Comune, per poterli recuperare il prima possibile hanno schierato una task force composta da otto dipendenti comunali. Lavorano gomito a gomito con i dirigenti dell’Asm Stefano Tirinzi e Rène Trastulli che riversano i dati dei morosi degli ultimi quattro anni. Dovranno conteggiare e spedire gli avvisi di accertamento a chi ancora non si è messo in regola entro il mese di settembre. Dagli ultimi calcoli saranno spedite almeno 14.500 raccomandate.

Per creare la task force è stata fatta una delibera apposita nel giugno scorso: «I soggetti individuati - si legge nella delibera firmata dai tre liquidatori Giulia Collosi, Eleonora Albano e Massimiliano Bardani - dovranno, entro il mese di settembre 2018, avere inviato gli avvisi di accertamento relativi alle annualità secondo semestre 2014, 2015 e 2016, posticipando l’invito di quelli relativi all’annualità 2017 successivamente al recapito da parte di Asm Terni del sollecito di pagamento». Il lavoro della task force ha portato a numeri stellari che hanno impressionato il sindaco Leonardo Latini. Soldi che probabilmente oltre a migliorare il servizio di raccolta dei rifiuti in città, avrebbe risollevato le casse del Comune andato in dissesto. Sono migliaia gli abitanti, le aziende e i commercianti che riceveranno a settembre il sollecito di pagamento. Negli avvisi saranno iscritte oltre alle tasse evase anche interessi e le sanzioni.

Prima del luglio del 2014 era l’Asm a farsi carico di riscuotere direttamente quanto dovuto, poi la tariffa si è trasformata in tributo e la gestione dei pagamenti è passata a palazzo Spada che però non ha mai agito in tal senso. Nella fase precedente in cui l’Asm aveva l’incarico di seguire tutto il ciclo dei pagamenti della tassa dei rifiuti la percentuale raggiunta di riscossione sfiorava il 94 per cento. Ora la situazione è peggiorata ed è stato raggiunto il venti per cento di evasione. Un’evasione dovuta soprattutto all’inerzia della precedente giunta balzata subito agli occhi del commissario straordinario Antonino Cufalo e a quelli dei tre commissari arrivati per gestire il debito maturato nel tempo dal Comune di Terni. I 23 milioni di euro corrispondono ai crediti comunicati dall'Asm ai tre commissari verso il Comune a fronte di fatture emesse per la gestione dei rifiuti, ma anche per per altre tipologie di servizi come quelli per la pubblica illuminazione per altri lavori effettuati nel tempo .

Proprio in funzione dell’attività di riscossione imposta dai tre commissari liquidatori la giunta di Leonardo Latini il 26 luglio scorso ha designato con un delibera quale funzionario responsabile di tutti i tributi comunali, il dirigente Francesco Saverio Vista



