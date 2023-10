Terni, tamponamento lungo il raccordo in direzione di Orte: due feriti lievi e tanti disagi alla viabilità

TERNI - Caos lungo il raccordo Terni-Orte per un tamponamento con due feriti lievi che ha creato grosse difficoltà alla circolazione stradale, già messa a dura prova dai cantieri che insistono lungo il rato.

L'incidente stradale si è verificato questa mattina poco prima delle 11, all'altezza dello svincolo Perugia-Cesena, in direzione di Orte.

Per cause ancora al vaglio dei carabinieri, che sono intervenuti intervenuti per i rilievi, un autocarro ha tamponato un'auto.

Sul posto sono giunte due ambulanze del 118 che hanno soccorso due persone rimaste ferite in modo lieve.