"Terni summer festival" al camposcuola, arrivano i big della musica: ci sarà anche Elisa L'assessora Proietti: «Così il centro rinasce»

TERNI - Sport e promozione turistica. Due deleghe che Elena Proietti traduce in un festival da 400mila euro. Infatti il quartier generale del suo “Terni summer festival” sarà il Casagrande. Il Camposcuola, cioè. Luogo di allenamenti e competizioni di atletica leggera. «Sport e turismo costituiscono, per come la vedo io – spiega l’assessora - un binomio vincente per rilanciare il territorio. Per questo mi sono tanto battuta per creare un evento in città che, nel mese di luglio, possa attrarre flussi e avvicinarli alle bellezze paesaggistiche che abbiamo da sempre. Quelle fanno parte del nostro patrimonio, ma vanno comunque valorizzate. La gente deve avere la possibilità di visitare la Cascata delle Marmore, Narni Sotterranea, Amelia, i siti archeologici di Carsulae e Otricoli, la foresta fossile di Dunarobba e molto altro, usufruendo di un’offerta completa e bene articolata. Che comprenda anche concerti e degustazioni». I fan di Elisa ne approfitteranno per visitare il lago di Piediluco, mentre gli amanti dell’arrampicata per ascoltare Venditti. Perché quel festival farà arrivare nella capitale dell’acciaio cantautori del calibro di Venditti, De Gregori, Elisa. Non trapelano le date dei concerti. Ma tutto si svolgerà dal 18 al 26 luglio.

“Terni summer festival” si collocherà dentro la grande Estate Ternana, che si apre il 28 giugno con Noa, ospite di Visioninmusica il 28 giugno all’Anfiteatro Romano, e si chiude l’ultima settimana di settembre con il festival degli influencer. E che include tappe del Narnia festival a cura di Cristiana Pegoraro e di Luci della ribalta diretto da Anais Lee, la terza edizione di Baravai, la seconda di Umbria jazz weekend.

«La scelta di occupare il camposcuola è stata presa per due ragioni strategiche – argomenta la Proietti – anzitutto perché si tratta di un' area di verde a ridosso del centro che, se animata, avrà delle ricadute sul commercio di prossimità. E poi perché quando sarà pronto il nuovo palazzetto dello sport che si affaccia sul Nera, intendiamo organizzare il festival lì, in accordo con l’assessore al commercio Stefano Fatale».

Una settimana di programmazione in più. E con tre “main event”. Presto si darà mandato agli uffici competenti di predisporre il bando per la realizzazione della prima edizione del “Terni summer festival”, alla quale il Comune contribuirà con una spesa di 120mila euro all'incirca. E presto anche il lancio del “biglietto integrato”. «Pagando una tariffa che solo dopo l’approvazione del bilancio sarà ufficializzata, verrà data ai turisti la possibilità di visitare, oltre alla Cascata delle Marmore anche il museo delle mummie di Ferentillo o i palazzi nobiliari di Amelia. Al costo di un solo ingresso, nell’arco di 48 ore si potrà girare l’Umbria del Sud in maniera programmata». Come a dire: «Vieni a Terni, che a farti vedere le bellezze architettoniche e paesaggistiche che la circonda ci pensiamo noi».

APPROFONDIMENTI CULTURA Terni, "Sacro InCanto" porta nella chiesa di San... LA POLEMICA Terni, lo storico dell'arte Bruno Toscano: «La giostra...