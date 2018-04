TERNI I consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle annunciano la presentazione di una interrogazione a risposta immediata (question time) relativa alla «perdurante criticità dei collegamenti stradali e ferroviari nel ternano». Nell'atto ispettivo rivolto all'Esecutivo di Palazzo Donini, Andrea Liberati e Maria Grazia Carbonari chiedono «perché non sia stata ancora istituita una task force per la riapertura urgente della galleria 'Valnerinà e se si ritenga accettabile, quasi tre mesi dopo, attendere tuttora risposte ufficiali sui motivi della chiusura di questa struttura (inaugurata nemmeno cinque anni fa) mentre il blocco perdura e senza alcun incisivo lavoro in corso». Liberati e Carbonari - riferisce una nota della Regione - ritengono che Anas debba «riaprire immediatamente il tunnel, visti i danni già inferti al turismo di Pasqua, a quello dei ponti festivi di aprile, dati per persi anche quelli del primo maggio e di giugno». La Giunta dovrebbe infine comunicare «cosa sta facendo rispetto a quanto stabilito nel luglio scorso dall'Aula consiliare in merito al nuovo collegamento Frecciarossa diretto

Terni-Milano, cosa ovviamente ben diversa da quanto l'assessore ai Trasporti, Giuseppe Chianella, ha richiesto a Trenitalia, ossia l'anticipazione del 'Tacitò, il vecchio, lento e sbuffante Intercity di sempre: richiesta utile e legittima, ma complementare differente rispetto alle citate indicazioni dell'Assemblea legislativa». I due esponenti dell'opposizione - prosegue la nota - sottolineano che, durante il sopralluogo da loro svolto nella «nuovissima galleria 'Valnerinà, bloccata il 9 febbraio per asseriti quanto ingiustificabili disallineamenti di alcuni tiranti posti tra il soffitto del tunnel e la soletta del corridoio di emergenza e ventilazione, non si osservavano affatto corposi lavori in atto, non fervevano attività, non vi erano uomini alacremente 'sul pezzò: tale arteria meriterebbe viceversa tempi record di intervento e non una simile inerzia che colpisce pesantemente la città di Terni». In merito ai trasporti ferroviari, Liberati e Carbonari ricordano che «la mozione unitaria approvata dall'Aula l'11 luglio 2017 chiedeva alla Giunta di intervenire su Governo e Trenitalia sia per il noto Frecciarossa Perugia-Arezzo-Milano, infine attivato, che per varare un secondo servizio Frecciarossa (trasformazione dell'attuale 'Tacitò) diretto

Terni-Perugia-Milano, con fermate a Spoleto, Foligno, Assisi, oltre allo stop del Frecciabianca a Spoleto. Tutto questo anche considerando che l'attuale Perugia-Milano, collegamento certo di successo, serve soltanto mezza Umbria e, in realtà, non regge nemmeno il fabbisogno, essendo spesso non prenotabile all'andata, giacché tutto esaurito da Arezzo in poi»

Gioved├Č 19 Aprile 2018



