Terni, gli studenti del Casagrande-Cesi conquistano il secondo posto al concorso "Il giorno delle stelle"

“Non saremo mai più soli” è il titolo della canzone con cui gli studenti del Casagrande-Cesi si sono guadagnati il secondo posto al concorso ”Il giorno delle stelle”, organizzato a Foligno dall’associazione “Ali della Mariposa”.

I ragazzi della scuola tecnico professionale ternana hanno scritto il testo e composto la musica del brano con cui si sono presentati al concorso. «Organizzare le prove ed anche le riunioni per decidere come procedere nel lavoro non è stato facile, noi siamo una scuola in cui non è prevista la musica tra le materie curriculari, ma grazie alla collaborazione di tanti docenti ed anche dei ragazzi siamo riusciti a vivere una bellissima esperienza», racconta Rita Loiacono, una delle docenti che ha dato vita all’iniziativa. Insieme a lei altri insegnanti: Annarita Rati, Giulia Proietti, Marco Marcangeli.

A salire sul palco dell’auditorium di San Domenico a Foligno, sede del concorso, sono stati cinque studenti Carlos Locci alla chitarra, Alessio Angelelli al basso, Federica Picchioni alle tastiere e voce, Sharrize Rosales voce, Claudia Colombini voce.

Paroliere Edoardo Serpetti.

I ragazzi del Casagrande Cesi vincendo il secondo premio al concorso di Foligno portato a scuola seicento euro con i quali acquisteranno materiali per dar vita ad un’aula creativa.