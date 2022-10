Terni, stretta della polizia stradale sul trasporto di animali: Pioggia di sanzioni

TERNI - Irregolarità sui documenti di trasporto degli animali ma anche violazioni legate alla mancanza dell'autorizzazione prevista e alla carenza della documentazione del conducente, che è iI guardiano degli animali.

E' quanto accertato dalla polizia stradale di Terni che, insieme al personale dell'Usl, è impegnata in controlli a tappeto sul trasporto nazionale ed internazionale di animali per garantire il rispetto delle norme che tutelano il benessere e la salute degli animali destinati all'alimentazione umana o all'utilizzo in gare sportive, con particolare attenzione agli equidi.

I controlli, che hanno consentito di indagare non solo sugli aspetti amministrativi e igienico-sanitari ma anche sulle relazioni economiche che spesso governano gli spostamenti di animali, sono stati svolti sulla viabilità ordinaria anche in considerazione delle numerose competizioni sportive che in questo periodo si svolgono nella provincia.

Ventitré le violazioni riscontrate nel controllo di diciannove veicoli, undici dei quali adibiti al trasporto di animali.