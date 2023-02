Terni, strage di patenti per guida in stato di ebbrezza: Positivo all'alcol un terzo dei conducenti fermati dalla polstrada

TERNI - Strage di patenti per guida in stato di abbrezza. In una notte, durante uno dei servizi della polizia stradale per prevenire le stragi del sabato sera, sono stati controllati trenta automobilisti, tutti sottoposti a test per verificare la positività all'alcol.

Un terzo delle persone fermate è risultato positivo. Nove le patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza e 100 i punti decurtati.

Il servizio della polstrada, finalizzato al contrasto del fenomeno della guida in stato di alterazione per l'assunzione di alcol e sostanze stupefacenti, questa volta ha visto la collaborazione dei cinofili della guardia di finanza.

Tra le nove persone sanzionate, quattro conducenti avevano un tasso alcolemico fino a 1,5 grammi per litro.

"Nonostante le forze di polizia scendano in campo costantemente per la prevenzione degli incidenti stradali per guida in stato di alterazione alcoolica o psicofisica, oggi purtroppo tale fenomeno rappresenta una triste realtà" sottolineano dalla polizia stradale. Che continuerà a mettere in campo servizi mirati nell’ottica di un piano di prevenzione nazionale.

Per la stradale "la prevenzione dell’incidentalità, soprattutto giovanile, rappresenta non solo una esigenza ma un obiettivo irrinunciabile e prioritario, che trova per altro fondamento nelle direttive ministeriali di cui questi controlli sono attuazione".