Le spollonature sono state tolte. I marciapiedi sono di nuovo praticabili. Finalmente viale Trieste e viale Trento tornano alla normalità, dopo l'allarme spollonature lanciato sul Messaggero nei giorni scorsi. Il tutto grazie ai volontari dell'associazione Alleanza per Terni. Soddisfatto l'assessore Marco Cecconi, che sventola la delega della partecipazione per commentare il lavoro svolto e metterci il cappello sopra. Non solo. Cecconi annuncia pure che l'associazione Alleanza per Terni si occuperà anche di rifare le strisce pedonali e sistemare i cartelli stradali. Ben venga il volontariato, ma quando si sostituisce al lavoro retribuito diventa altra cosa. Tanto per cominciare le regole. Una ditta che deve fare lo stesso lavoro svolto dai volontari tra viale Trieste e viale Trento, deve rispettare un mucchio di norme: l'allestimento del cantiere, la sicurezza del cantiere, il responsabile del cantiere. Il tutto viene poi amplificato fino allo sfinimento se si deve lavorare in prossimità di una strada, come nel caso di viale Trieste e viale Trento. Se passa il concetto che basta una pettorina, un decespugliatore e un lasciapassare di un assessore, addio norme sulla sicurezza. Ma soprattutto addio posti di lavoro. Perchè un conto è l'anziano con la pensione in tasca che si mette al servizio della città, altro sono le buste paga che una ditta deve versare facendo i conti con tutto quello che c'è sul tavolo, norme comprese. Certo, il risultato è immediato. Burocrazia azzerata ed erba tagliata in un lampo. Ci scappano pure i ringraziamenti da parte dei cittadini che a un politico fanno sempre piacere. Ma va chiarito se questa è la strada che il Comune intende percorrere per la cura del verde, e chissà un domani anche per la manutenzione delle strade. Perché c'è un altro dettaglio da non trascurare. Le risorse che Palazzo Spada spede per tagliare l'erba, anche le spollonature di viale Trieste e viale Trento. Il servizio è affidato all'Afor (Ex comunità montana). Proprio ieri all'ufficio verde pubblico si è tenuta una riunione per affrontare il caso di viale Trieste e viale Trento. In un primo momento si trattava di zone che il Comune aveva intenzione di affidare alla ditta che avrebbe vinto l'appalto pensato da Palazzo Spada per dare una mano all'Afor nel taglio dell'erba. Ma visto che la gara non è andata per il verso giusto la "zonizzazione" è stata rimessa in discussione. Con viale Trieste e viale Trento che son tornate sotto la responsabilità dell'Afor. Ma ieri il passo indietro di Afor per fare spazio all'associazione Alleanza per Terni. Con buona pace di tutti. Dei funzionari del Comune che fanno di tutto per fare in modo che le norme sulla sicurezza vengano rispettate e degli imprenditori che spendono fior di quattrini per garantire la sicurezza dei lavoratori.

Ultimo aggiornamento: 17:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA