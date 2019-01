© RIPRODUZIONE RISERVATA

TERNI È ancora aperta la selezione in Camera di commercio di Terni per entrare a far parte delle 22 imprese che avranno diritto ad uno stand gratuito nell'ambito del primo Terre di San Valentino Festival, in programma in città dal 13 al 17 febbraio. Il Festival - spiega una nota dell'ente camerale - punta ad una forte radicalizzazione sul territorio, per questo i 22 stand che andranno a comporre i villaggi tematici dove saranno in vendita prodotti enogastronomici e artigianali di qualità saranno riservati esclusivamente ad imprese della provincia di Terni oppure di un comune umbro del cratere del sisma 2016. Il termine per presentare domanda di partecipazione è il prossimo 20 gennaio. I costi dello stand per i cinque giorni sono sostenuti dalla Camera di commercio, mentre alle imprese restano i costi residuali relativi al presidio dello stand ed al trasporto della merce e dei prodotti. «L'ente ha ideato il nuovo brand Terre di San Valentino - spiega il segretario generale della Camera di commercio, Giuliana Piandoro - per rilanciare l'immagine in chiave turistica di Terni e del suo comprensorio, un richiamo che si deve affiancare a quello legato all'immagine del Santo Patrono; dobbiamo arrivare al turista-viaggiatore che sceglie le Terre di San Valentino perché simbolo di un territorio ampio, differenziato, ricco di siti artistici, proposte legate allo sport e che si connota per la qualità di una vita 'buonà e legata al buon mangiare». L'avviso è rivolto pertanto a pasticceri, panificatori, a produttori di vino, olio, formaggio, tartufi, legumi e cereali, ma anche a mastri artigiani esperti nella lavorazione di ceramica, legni o metalli. Accanto alla vendita di prodotti e alla creazione di un vero e proprio villaggio tematico con otto tappe del gusto ci saranno eventi, mostre, concerti, animazione.