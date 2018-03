TERNI Tariffe in aumento di circa il 25% nel Comune di Terni, rispetto a quelle applicate nel 2017, per quanto riguarda i servizi inerenti agli impianti sportivi, le strutture per le attività culturali, mercati e fiere, strutture circoscrizionali e sala consiliare: lo prevede una delibera firmata dal commissario straordinario Antonino Cufalo, che determina le tariffe e le contribuzioni relative a prestazioni a domanda individuale e la percentuale di copertura dei costi. Considerata l'evidente funzione sociale connessa ai servizi di asili nido, refezione e trasporto scolastico - spiega una nota del Comune - è stato invece ritenuto necessario il mantenimento delle tariffe vigenti pianificando, al tempo stesso iniziative di razionalizzazione, verifica e controllo sul sistema delle esenzioni e delle agevolazioni. Inalterate anche le rette delle strutture residenziali per minori, così come i servizi a domanda individuale legati alla Cascata delle Marmore. La rideterminazione delle tariffe è stata decisa anche per le prestazioni comunali non rientranti, per legge, nei servizi pubblici essenziali. Questa seconda delibera riguarda i servizi erogati dalla Bct, quelli cimiteriali,quelli dei lavori pubblici inerenti procedure, pareri e sopralluoghi, gli standard urbanistici, le destinazioni urbanistiche, i matrimoni, le separazioni, la toponomastica, le valutazioni ambientali.

Venerdì 30 Marzo 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:46



