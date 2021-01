Terni, che sport farà nel 2021: salta il mototrip, i campioni ricominciano ad allenarsi

Quello che è stato archiviato sarà ricordato l'anno in cui lo sport non fece la storia. Lo storico rinvio delle Olimpiadi, ha infatti condizionato tutto il movimento sportivo che ha l'imperativo di lasciarsi dietro le spalle quanto accaduto. Sarà possibile?

Intanto la maggior parte delle Federazioni sportive sono impegnate nel rinnovo delle cariche sociali che erano saltate lo scorso anno. Di conseguenza molte decisioni saranno assunte con i nuovi vertici. Anche nel nostro comprensorio le ripercussioni ci sono state perché a parte coloro che sono impegnati in discipline professionistiche o quasi, tutti gli altri hanno fermato l'attività. Soprattutto quella giovanile che ha visto fermarsi quasi tutti i campionati.

Ternana. Chi non si è mai bloccata è stata la Ternana che, anche nel mese di maggior pressione, è riuscita a gestire la pandemia anche grazie ad un protocollo anticontagio tra i più scrupolosi adottati in serie C. Domenica tornerà in campo per il campionato di serie C contro il Monopoli. Oltre il calcio a 11, pure quello a 5 non si è stoppato completamente, con la Ternana, neopromossa in serie B che seppur a singhiozzo ha continuato a giocare, pronta per il ritorno in campo il 9 gennaio (il sei effettuerà la sosta). La compagine di Federico Pellegrini sarà ospite del Futsal Cesena che al momento ha metà dei punti dei rossoverdi ma anche delle partite giocate. Gli amanti della pallacanestro stanno aspettando la data del 16 gennaio per provare a tornare ad allenarsi in palestra, cioé allo scadere della decorrennza dell'ultimo Dpcm. In campo scenderà sicuramente Guido Giovannetti, arbitro di serie A che durante la prima ondata del Covid fu protagoniste di numerose interviste per aver accettato, da specializzando al Policlinico di Bari, di lavorare in prima linea per combattere il virus.

Petrucci. Nei giorni scorsi, Danilo Petrucci ha ricevuto, insieme a Dovizioso, l'addio dalla Ducati attraverso un intenso video. Il centauro ternano è pronto per la nuova avventura in Ktm. Qui potrà incrociare Roberto Rossi l’Events & Motorsport Manager di Ktm Italia. Scalpita pure Tommaso Montanari per tornare in sella all’enduro dopo aver vinto il titolo italiano per il secondo anno consecutivo. Gli amanti delle moto rimarranno orfani del Mototrip. L’edizione 2021 non è stata al momento programmata sempre a causa del Coronavirus e delle relative limitazioni. Sul sito ufficiale un banner invita comunque a rimanere sintonizzati. Sicuramente per questo inizio di gennaio le moto rimarranno nei garage.

Così come è in bilico la Terni Half Marathon organizzata dall’Athletic Terni. Le due iniziative negli ultimi anni coincidevano al punto da costringere forze dell’ordine e volontari agli straordinari. C’è da dire però che la società, che nel 2020 ha incrementato i tesserati, ha aguzzato l’ingegno proponendo la Stravalnerina con partenze scaglionate.

Canottaggio. Nel canottaggio, Matteo Mulas ha deciso di voler dedicare i prossimi due anni allo studio laureandosi a Pavia. D'altra parte il suo sogno di andare alle Olimpiadi è svanito nel momento in cui la barca con la quale gareggia non viene considerata specialità olimpica. Ciò non significa che dimenticherà di vogare, regalando qualche consiglio all’emergente Matteo Tonelli, atleta sempre del Clt.

Scherma. Il conto alla rovescia olimpico che invece è cominciato per Alessio Foconi che pure nel 2020 si è confermato vincitore della Coppa del Mondo. Chi prosegue ad allenarsi è pure Ginevra Testasecca convocata a Cascia per il ritiro della Nazionale under 20 di sciabola. A rischio, chiaramente pure le manifestazioni sportive previste per San Valentino. Sul sito dell’Amatori podistica, per esempio, la Maratona è programmata per il 2022

