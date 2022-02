Terni Spid Day: la giornata per l'attivazione del servizio di Identità digitale con le "istruzioni per l'uso"

TERNI Terni continua ad aprirsi al mondo del digitale, grazie all’organizzazione di un nuovo Spid Day, il terzo ormai, ideato per offrire la possibilità ai cittadini di attivare il servizio, che ad oggi è fondamentale nel quotidiano per completare molte procedure. La manifestazione si svolgerà venerdì 25 febbraio, organizzata da Terni Digital e dal DigiPass: ognuno potrà creare il suo Spid (Sistema Pubblico di Identità Digitale) dalle 10 alle 12.30 e dalle ore 15 alle 17, presso gli sportelli dedicati nella Biblioteca Comunale cittadina. «L’associazione Terni Digital è ormai giunta al suo terzo anno di attività e non si è mai fermata, nemmeno durante il Covid, quando ha garantito ad alti livelli non solo la seconda e terza edizione della Terni Digital Week ma ha proseguito con costanza l’erogazione di corsi di alfabetizzazione digitale per gli anziani e attività culturali, formative ed informative per la città» racconta Edoardo Desiderio, che presiede l’associazione Terni Digital. «La collaborazione con il Comune di Terni e il DigiPass recentemente inaugurato, ci permetterà di raggiungere con successo tutti gli obiettivi per una massima inclusione digitale e sociale nel nostro territorio». L’obiettivo della giornata, infatti, non è solo attivare il servizio per chi ne ha bisogno, ma anche fornire «supporto e alfabetizzazione all’utilizzo», così importante soprattutto per certe fasce della popolazione che risentono del divario digitale culturale, sostenendo l’educazione alle tecnologie del presente e del futuro.

APPROFONDIMENTI RILANCIO Cesi «cittadella della cultura»: le proposte di...