Terni, spara in aria sotto l'abitazione di un'amica viene disarmato e arrestato dai carabinieri

TERNI Alle ore 05, di questa mattina su segnalazione della Centrale Operativa del Comando Provinciale Carabinieri di Terni, una pattuglia della Sezione Radiomobile ed una della Stazione di Papigno raggiungevano rapidamente via Varese all’incrocio con via Montebello poiché era stata segnalata una autovettura di colore nero con gli sportelli aperti, con a bordo un uomo che poco prima aveva esploso in aria dei colpi di arma da fuoco. Giunti sul luogo i militari individuavano subito l’uomo, a piedi, che effettivamente si trovava a fianco di una autovettura nera il quale veniva immediatamente bloccato, posto in condizione di sicurezza e perquisito venendo trovato in possesso di una pistola, modello revolver con all’interno i proiettili di cui alcuni già esplosi, che nascondeva nella cintura dei pantaloni. Una prima ricostruzione consentiva di appurare che l’uomo: N.F., 27enne di nazionalità albanese, incensurato, dopo aver trascorso la serata in compagnia di una amica, e dopo averla riaccompagnata a casa, la ricontattava telefonicamente per incontrarla nuovamente ma, al diniego di lei, probabilmente sotto l’effetto dei fumi dell’alcol, esplodeva in uno scatto di ira in aria alcuni colpi di arma da fuoco. La successiva perquisizione domiciliare, effettuata all’indirizzo fornito dall’uomo quale suo domicilio, permetteva di rinvenire alcuni grammi di sostanza stupefacente, poi risultata essere del tipo cocaina, suddivisa in quattro involucri di carta stagnola. L’uomo veniva quindi tratto in arresto, come disposto dalla locale Procura della Repubblica, per i reati di “porto abusivo di armi”, “accensioni ed esplosioni pericolose” e “detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti”. La pistola e la sostanza stupefacente sono stati posti sotto sequestro. L’umo sarà giudicato con il “rito direttissimo”.