Terni, sessantenne spara per difendere l’amica e ferisce un ultras della Ternana di di 33 anni

TERNI Terrorizzato, è andato a prendere la pistola custodita in un cassettone e ha sparato dalla finestra verso quell’uomo diventato una furia, che stava cercando di entrare in tutti i modi nel suo appartamento, prendendo a calci e pugni la porta d’ingresso. Un solo colpo che lo ha colpito al petto. Samuele Isidori 33 anni, si è accasciato a terra, fino a quando non è arrivata un’ambulanza dal vicino ospedale Santa Maria dove è stato ricoverato in riserva di prognosi. Il cinquantanovenne, Gianluca D'Amario, ha sparato per difendere l’amica di 22 anni che si era appena rifugiata a casa sua dopo esser fuggita dall’abitazione del fidanzato a Borgo Rivo, dopo un violento litigio. Ma ad andarla a riprendere con la forza non è stato il giovane, ma il suo amico Samuele, che si presentato urlando davanti alla palazzina di via Visetti, una traversa di via Mola di Bernardo. Tutto è accaduto nel giro di pochi minuti intorno alle 20,30 di giovedì sera.

D'Amario, senza precedenti penali, ha usato una pistola caricata con proiettili non mortali, usati di soloito al poligono di tiro. Sparando dalla finestra posta al piano terra della palazzina. Portato in caserma ha riferito di aver ospitato la giovane romena di 22 anni, dopo che questa aveva gli aveva raccontato di aver avuto una violento litigio col fidanzato. Poi, è arrivato Isidori, noto negli ambienti ultras della Ternana, e ha iniziato ad urlare ed inveire contro di lui e contro la giovane donna. L’uomo ha detto di aper preso la pistola solo per mettergli paura, poi è partito il colpo.

Anche la ragazza, sentita poco dopo e ancora in stato di choc, ha detto di aver litigato con il suo fidanzato e di essere scappata in cerca di un alloggio per la notte. Così ha deciso di recarsi dal cinquantanovenne, originario di Roma ma da diversi anni residenti a Terni, sperando di poter stare tranquilla. Un racconto ancora troppo confusionario che non ha convinto del tutti i carabinieri che stanno ancora cercando di ricostruire la reale dinamica di quanto accaduto. In tarda serata è stato prelevato dalla sua abitazione a Borgo Rivo anche il fidanzato della romena. C’è il sospetto che oltre alla storia del litigio possa celarsi un regolamento di conti, visto che tutti e tre gli uomini coinvolti si conoscono da molto tempo.

Isidori è stato operato nella notte per poter estrarre il piccolo proiettile, ma non corre pericolo di vita, anche se i medici hanno riservato la prognosi.