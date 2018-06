Si chiude con 20 rinvii a giudizio la madre dell’inchiesta Spada, quella che portò in carcere l’ex sindaco Di Girolamo e l’ex assessore Bucari. Nel mirino della Procura, il 17 novembre 2016, finirono i “bandi sartoriali” per il verde pubblico, cimiteri e Cascata delle marmore, “cuciti addosso”, secondo l’accusa dei pm, alle coop sociali riconducibili al presidente Actl, Sandro Corsi. Per Corsi la sentenza di non luogo a procedere emessa dal Gup del tribunale, Natalia Giubilei, come chiesto in aula dal pm Raffaele Iannella. Corsi era accusato di turbata libertà degli incanti per l’appalto della Cascata. L’8 novembre, invece, andranno a processo tutti gli amministratori di Palazzo Spada finiti nell’inchiesta: dall’ex sindaco Di Girolamo agli ex assessori di tre giunte, fino ad alcuni dirigenti e funzionari comunali, oltre a Carlo Andreucci (Alis), l’unico rappresentante delle cooperative sociali rimasto nell’inchiesta. «Mi meraviglio del rinvio a giudizio di Andreucci - commenta il suo legale Massimo Proietti - chiamato a rispondere di un episodio a se stante, legato all'annullamento di un appalto disposto da un dirigente del Comune».



I LEGALI DI CORSI

«Con la sentenza di proscioglimento pronunciata oggi dal Gup di Terni - commentano gli avvocati di Corsi, Gianluca Luongo, Guido Calvi e Roberto Spoldi - é stata finalmente riconosciuta l’estraneità di Sandro Corsi a qualsiasi condotta illecita. Prendiamo atto con favore della richiesta di proscioglimento avanzata dallo stesso pubblico ministero, che evidentemente con grande serenità ha preso atto di una serie di circostanze che da subito i difensori avevano posto in luce».





