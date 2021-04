Da mesi spacciavano eroina ad una ragazza di 17 anni arrestati un francese e un tunisino

TERNI Sono accusati di aver spacciato per mesi dosi di eroina ad una ragazza di 17 anni, per questo sono finiti in carcere un francese di 37 anni ed un tunisino di 34, entrambi residente a Terni. L'operazione è stata portata avanti e conclusa dalla Guardia di Finanza di Terni. Operazione partita con alcuni controlli fatti al parco Rosselli, quando due ragazze sono state trovate in possesso delle dosi di eroina. Poi le indagini, mediante l’assunzione di informazioni da persone informate sui fatti, hanno consentito, a di poter ricostruire almeno cento cessioni alla stessa minorenne sempre della medesima sostanza. La successiva perquisizione domiciliare nei confronti dei responsabili ha permesso di sottoporre a sequestro ulteriori venticinque grammi di eroina, due dosi di cocaina e diverse pasticche riportanti la sigla “2N”, presumibilmente Suboxone, la cui detenzione allo stato non sembrerebbe autorizzata. I due stranieri , a cui addebitata anche la circostanza aggravante dello spaccio nei confronti della minorenne, sono stati tratti in arresto e condotti in carcere. La susseguente udienza di convalida ha confermato la medesima misura restrittiva della libertà personale degli arrestati, con la permanenza degli stessi in carcere.

Ultimo aggiornamento: 10:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA