Terni, spacciava cocaina in piazza Tacito: Arrestato 38enne albanese

TERNI - Aveva appena spacciato due dosi di cocaina ad una cliente in piazza Tacito, cuore del centro. Nelle vicinanze però c’erano i carabinieri della sezione operativa della compagnia di Terni ai quali non è sfuggito lo scambio.

Questa volta le indagini dei militari sono state indirizzate su un albanese che, da alcuni giorni, riforniva di cocaina al dettaglio gli assuntori del luogo, con numerose consegne a domicilio alla sua fitta rete di clienti.

I movimenti del 38 enne senza fissa dimora non sono passati inosservati agli inquirenti che hanno notato l'uomo, proveniente ogni giorno da province limitrofe, effettuare varie cessioni di “merce bianca”, soprattutto durante le ore serali e nei week end.

Il servizio andato in scena in piazza Tacito ha permesso di inchiodare il pusher, autore della cessione di cocaina ad una cinquantenne ternana che poco prima aveva acquistato due dosi di cocaina per trascorrere un week end all’insegna dello sballo.

I militari hanno sequestrato all'albanese 2mila e 500 euro in contanti, probabile frutto di spaccio visto che lo straniero non svolge in Italia alcuna attività lavorativa.

Il magistrato di turno della procura ternana ha disposto la custodia cautelare in carcere.