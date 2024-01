Terni, spaccia cocaina nel parcheggio dell'Ast, a casa ha 31mila euro in contanti: arrestato 38enne

TERNI - Il personale di vigilanza dell’Ast si era insospettito per la presenza di quell'auto che, ogni giorno, arrivava nel parcheggio accanto allo stabilimento di viale Brin.

Nella vettura c’era un uomo che, mentre era al posto di guida, veniva avvicinato da persone che poi si allontanavano nel giro di pochissimi secondi.

Le segnalazioni giunte ai carabinieri dalla vigilanza privata dell’azienda hanno permesso di circoscrivere un’attività di spaccio di cocaina che sarebbe stata portata avanti dal 38enne di origini dominicane che vive a Terni da anni e che ha la cittadinanza italiana.

A casa sua i militari, oltre a quarantacinque grammi di cocaina, recupereranno ben 31mila euro in banconote di vario taglio.

Una cifra significativa in contanti che sarebbe stata messa insieme, stando all’ipotesi investigativa, solo grazie allo spaccio anche perché il 38enne non ha un lavoro ufficiale.

L’operazione dei carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Terni va in scena martedì mattina.

I militari, che per diversi giorni hanno tenuto sotto stretto controllo i movimenti del 38enne, lo aspettano nel parcheggio di proprietà dell’Ast.

Quella mattina il dominicano, che ha qualche precedente specifico, torna lì e quando parcheggia l’auto viene fermato e controllato.

Si mostra guardingo e molto nervoso di fronte agli uomini in divisa e il suo atteggiamento conferma i sospetti dei militari ternani e quelli del personale di vigilanza dell'Ast che avevano dato l'allarme per la presenza del presunto pusher.

Scatta la perquisizione personale e dell’auto, che consente agli investigatori di recuperare due dosi di cocaina che lui ha tentato invano di gettare via e nascondere sotto la vettura.

A quel punto i carabinieri decidono di andare a casa del 38enne.

Vengono passate al setaccio tutte le stanze e dalla perquisizione saltano fuori poco più di 45 grami di cocaina, un bilancino di precisione e tutto il materiale che serve per confezionare del dosi da distribuire tra i consumatori dell'insaziabile piazza ternana.

Nascosti in vari punti dell’appartamento ci sono più di 31mila euro in contanti. Per gli investigatori la cifra sarebbe stata incassata dal 38enne, che ufficialmente è disoccupato, solo grazie allo spaccio di cocaina.

L’uomo viene arrestato e dopo aver passato la notte nella camera di sicurezza della caserma di via Radice affronta l’udienza per direttissima, assistito dall’avvocato, Francesco Mattiangeli. Il giudice convalida l’arresto e, accogliendo l’istanza del legale, dispone gli arresti domiciliari in attesa del processo di merito.