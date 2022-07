Terni, spaccia cocaina e hascisc a Borgo Bovio: in manette ventenne albanese

TERNI - Spacciava cocaina e hascisc nella zona di Borgo Bovio.

Aveva diversi clienti che lo raggiungevano in uno dei quartieri più frequentati da pusher e clienti per un rapido scambio tra droga e denaro contante.

Su di lui, albanese di vent’anni che vive a Terni da qualche mese, è stata puntata la lente d’ingrandimento dei militari ternani.

Che l’hanno bloccato e arrestato.

Il blitz dei carabinieri è scattato grazie alla segnalazione di alcuni residenti del quartiere, che erano certi che quel ragazzo fosse un assiduo spacciatore. I suoi movimenti hanno dato le conferme ai sospetti.

I militari della sezione operativa del Nor l’hanno seguito per qualche giorno e sono riusciti in breve tempo a smascherare i suoi traffici illeciti.

Dopo una serie di appostamenti e pedinamenti gli investigatori, avendo messo insieme un quadro più chiaro sulle modalità di smercio della droga da parte del ventenne albanese, l’hanno fermato e perquisito. Addosso aveva 18 dosi di cocaina già confezionate e pronte per essere piazzate sulla piazza ternana per un fine settimana da sballo.

A quel punto è scattata anche la perquisizione nell’appartamento dove vive il giovane spacciatore, in una zona non lontana dal luogo in cui svolgeva la sua attività illecita. Qui i carabinieri hanno recuperato più di tre grammi di hascisc. La droga è stata sequestrata e per il pusher, che a Terni non ha un lavoro ufficiale e che pare vivesse solo grazie allo spaccio di cocaina e hascisc, sono scattate le manette. Il magistrato di turno della procura ternana ha autorizzato l’arresto e disposto che il ventenne fosse ristretto nelle camere di sicurezza del comando provinciale di via Radice. Dove resterà in attesa dell’esito del processo per direttissima.

Il suo è l’ennesimo arresto per spaccio di stupefacenti in una città dove la richiesta di droga ha da tempo assunto proporzioni inquietanti. E dove le forze dell’ordine sono impegnate senza sosta per arginare un fenomeno che non può non destare allarme.