Martedì 14 Giugno 2022, 03:45



TERNI - «Con il passaggio della Mille Miglia qualcosa cambierà!». Se lo augurano i residenti del centro storico di Terni, costretti a l’asciare le loro auto vicino alla stazione ferroviaria. «Non c’è mai posto sotto casa, ma abitare all’interno della Ztl ha il suo fascino e ci si deve far carico anche di tutti gli svantaggi». Federica Guidi non lamenta certo l’assenza di posti auto. «Ci mancherebbe – commenta – e poi quelli ci sono, come i box da prendere in affitto». «Noi del centro, d’altronde, paghiamo canoni più alti di tutti. Che ci “sposta” comprare un garage in più?». E’ ironica. Si volta e indica via Petrucci: c’è la solita fila di macchine in divieto sul lato destro della strada. E ci sono due autobus che si incrociano. Uno, per ovvie ragioni di ingombro della careggiata, si ferma e aspetta che passi l’altro. Dopo due ore la situazione è la stessa. «Ci siamo incontrati più volte con assessori e tecnici comunali per risolvere il problema delle soste selvagge, nel mese scorso – dichiara Marco Angeletti, presidente di Fiab – ma ancora non se ne viene a capo. Per sanzionare i trasgressori occorre personale in forza alla Polizia municipale, e in questo momento non ce n’è a sufficienza». Infatti, i ternani lo sanno e ne approfittano. Dopo l’orario di chiusura del mercato coperto, il piazzale che sta sopra il parcheggio di largo Manni si riempie di auto. Sono quelle di chi va a cena nei locali della movida e non ci pensa lontanamente a pagare il central parking. Meglio il parcheggio abusivo.

Tutte le strade del centro sono invase dalle auto in sosta selvaggia. «Vicoli, portoni e passi carrabili». Alessandra Medici, trova tutto questo surreale. Abita in via Cavour e durante il lockdown, quando portava a spasso il cane rispettando rigorosamente la prescrizione dei duecento metri, non ha mai visto un’auto fuori posto: «Segno che i parcheggi per i resistenti sono più che sufficienti».

«Le cose sono cambiate quando i negozi hanno riaperto. E’ allora che il centro è stato nuovamente occupato dalle auto. Molti commercianti preferiscono tenere la macchina di fronte alle loro vetrine e questo è assurdo. Trovo addirittura scandaloso che mi si dica che un problema del genere non può essere risolto perché non c'è chi fa le multe». In via Primo Maggio, via Fratini, via Barnerini e in piazza Dalmazia, è consuetudine parcheggiare in doppia fila: il tempo di un gelato. La Mille Miglia regalerà una pausa alla città, poi il centro sarà di nuovo “selvaggio”.