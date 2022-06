Terni. Con il solstizio d'estate a Piediluco comincia la "Festa delle acque" Eventi anche ad Arrone e Marmore

Il solstizio d’estate e la festa delle acqua: un sodalizio che si tramanda dalla notte dei tempi. La tradizione racconta che sul lago di Piediluco in questo giorno i pescatori rendevano omaggio al giorno estivo più lungo dell’anno, rimanendo per ore e ore sul lago pescando il più possibile per poi tracannando vino e mangiando pesce. La festa delle acque comincia proprio omaggiando questo giorno magico, grazie alle tre Pro-loco che si sono unite stilando un programma comune, sempre sotto il segno dell’acqua ed infatti dove giri c’è acqua: Arrone con il fiume Nera, Marmore con il Velino e, appunto, Piediluco con il suo lago. L’acqua rappresenta per tutte e tre le associazioni, l’unico denominatore della loro storia, della tradizione, per questo il solstizio va ricordato e festeggiato. Allora vediamoli questi appuntamenti. Il 19 di giugno si comincia con “Corrilago”, corsa podistica non competitiva presso il Centro nautico di Piediluco, contemporaneamente all’hotel Miralago apertura della mostra dei falsi d’autore. Il 23 Marmore apre con la “Tradizione dell’acqua di san Giovanni” alle 15.30 presso il museo “Hydra” con il professor Polia che parlerà della “rugiada degli dei”. Villalago alle 19 ospiterà il concerto di pianoforte di Lucrezia Proietti, per poi ritornare alle 22.30 in piazza Bonanni con il fuoco e l’acqua. Sempre a Piediluco il giorno dopo si parlerà di primo mattino delle erbe spontanee ed il loro uso con Maria Sonia Baldoni, mentre ad Arrone alle 18 si potrà visitare la chiesa di san Giovanni Battista e la torre dell’orologio. Cristina Pecoraro, alle 21 a Villalago, darà un concerto di pianoforte. Sabato 25 a Marmore (ore 10) visita guidata alle personalità legate al borgo, Libero Liberati e l’architetto Mario Ridolfi. La “casina delle rose” dalle 18 alle 23 esporrà prodotti artigianali e artistici realizzati dai centri diurni di salute mentale, a cura della Casa del giovane di Piediluco, nello stesso tempo animazione per i bambini da parte di Giullare Silvestro. Al “Molo 21” aperitivo e danza aerea tra gli alberi. E siamo al 26 giugno con partenza da Marmore con il percorso naturalistico tra i Campacci e la Cascata. Dalle 10 alle 12 a Piediluco “con il “Gatto Zeus”, canti, balli e colori presso il Baraonda, aperto ai bambini dai 5 ai 10 anni. Dalle 10 alle 18 si parte sempre da Piediluco per visite guidate (rafting, canoa e canottaggio, speleologia, mountain bike, gite culturali e laboratorio per bambini). Alle 18.30 “Rilassarsi in riva al lago” con lo studio di fisioterapia Dam. Si., mentre ad Arrone alle 19 conferenza sulla canapa e la sua storia in Valnerina a cura di Emilio Petrucci. E siamo alla fine del mese di giugno con il “Karaoke” organizzato dagli ospiti della Casa del Giovane presso i giardini don Mario tra le 17 e le 20. Nutrito anche il programma per il mese di luglio. Da non perdere la sfilata delle barche addobbate sul lago sabato 2 luglio alle 22 e i fuochi pirotecnici alle 23. Ne riparleremo.