Via libera alla circolazione solo da Euro 4 in su per tre giorni alla settimana: domenica, lunedì e martedì. Il provvedimento antismog scatterà dal primo novembre, almeno così è stato ipotizzato al termine dell’incontro che si è tenuto in Comune tra assessori e rappresentati delle associazioni di categoria. Altra novità riguarderà la Zona Zero. Palazzo Spada ha deciso che non verrà più applicata. Il perimetro della nuova ordinanza antismog, infatti, riguarderà tutto il territorio comunale. Tra le deroghe che il Comune conta di applicare anche quella che riguarda l’Isee (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) basso. Chi avrà un Isee sotto i 14 mila euro potrà circolare liberamente a prescindere dal modello di macchina. Tra le misure in programma anche un giro di vite sulle stufe a pellet. © RIPRODUZIONE RISERVATA