Terni, Ast, l'eurodeputato Smeriglio (S&D): «Arvedi ha obiettivi ambiziosi, ora si mantengano le promesse»

Sostenibilità ambientale e competitività a livello internazionale. Questi gli aspetti principali menzionati da Arvedi riguardo alla direzione di sviluppo del sito siderurgico ternano che hanno raccolto il plauso dell'eurodeputato Massimiliano Smeriglio (S&D). «L'acquisizione dell'85% di Acciai Speciali Terni da parte del gruppo Arvedi speriamo segni una svolta importante per l'azienda e per tutto il territorio - ha detto Smeriglio - le dichiarazioni e gli impegni assunti da Arvedi, infatti, sono ambiziosi, indicano una direzione di sviluppo del sito che ne accresca la competitività a livello internazionale. Lo stesso vale per il tema della sostenibilità ambientale su cui Arvedi ha speso parole importanti». Obiettivi ambiziosi a cui, dovrà essere affiancato il piano industriale, soprattutto nell'ambito del mantenimento dei livelli occupazionali. «Tale iniziativa di rilancio deve, innanzitutto -continua Smeriglio- permettere il mantenimento dei livelli occupazionali. Speriamo ora che il piano industriale sia velocemente illustrato alle rappresentanze sindacali e che sia coerente con tali aspettative. Siamo fiduciosi che, con serietà e competenza, si lavori per il rilancio degli acciai italiani nel mondo. Importante l'incontro con il commissario Gentiloni in cui è stato affrontato un tema cruciale per l'occupazione, quello dell'armonizzazione della struttura complessiva del gruppo». «Vigileremo -ha chiuso Smeriglio - affinché il nuovo gruppo possa velocemente fornire tutte quelle informazioni e garanzie necessarie nell'interesse di un territorio così prezioso per l'Italie e l'Ue».

