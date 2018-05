TERNI Ha sentito una puntura alla testa, poi la brutta sorpresa. A ferirla era stata una siringa senza cappuccio sporca di sangue, caduta dal cornicione all’interno del vano di un ascensore. Sotto choc, ha chiesto aiuto ad un inquilino del palazzo. Ed è stata portata al pronto soccorso. Poi, la denuncia alla polizia che ha preso in consegna la siringa perché venga analizzato il sangue trovato all’interno.

Il grave episodio è accaduto ieri mattina intorno alle 11.15 in un palazzo che si affaccia su piazza della Repubblica. La donna, 52 anni, stava uscendo di casa per andare a fare la spesa. Quando l’ascensore è arrivato al piano terra ha aperto la porta. A quel punto, la siringa, posizionata sulla piccola cornice è precipitata, ferendola con l’ago sulla testa: «Sono rimasta per qualche secondo in silenzio, sotto choc - racconta la donna ancora scossa - non potevo credere a quello che mi stava accadendo, ho chiesto subito aiuto ed ho chiamato mio marito al telefono che mi è venuta subito a prendere, dopo essere passata al pronto soccorso mi sono così recata in questura per denunciare quando è accaduto e poi, essendo una donatrice di sangue, sono andata a farmi le analisi privatamente. Ma è un episodio gravissimo, poteva accadere a uno dei tanti bambini che vivono nel palazzo, certo è che qualcuno ha messo quella siringa di proposito, pochi minuti o secondi prima che io entrassi».

«Ma la paura più grande è quella di essere stata contagiata -continua la donna - perché dopo una prima analisi della siringa è stato trovato del sangue secco». Si è sottoposta alle analisi di rito, ma dovrà attendere almeno tre settimane per sapere se è stata contagiata o meno.

«Il rischio c’è - spiega Augusto Scaccetti, responsabile del servizio immunotrasfusionale dell’ospedale di Terni- soprattutto è legato al fatto che il sangue può essere infetto soprattutto da Epatite o Aids, servono almeno venti giorni per un nuovo prelievo per verificare se la persona sia stata contagiata o meno, ovviamente essendo il sangue trovato secco, il rischio per fortuna è minore».

Intanto, la polizia ha avviato le indagini. Il sospetto che un tossicodipendente si sia bucato e poi sia entrato nell’ascensore per raggiungere magari uno studio medico al primo piano o i due uffici di avvocati che si trovano nel palazzo, lasciando la siringa sul cornicione. Ma c’è anche la pista che porta alla vendetta verso qualcuno che abita o lavora all’interno di quel condominio.



