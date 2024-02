Terni, il sindaco Stefano Bandecchi formalizza le sue dimissioni. Tra venti giorni, senza ripensamenti, a palazzo Spada arriva il commissario

Terni Stefano Bandecchi ha formalizzato le sue dimissioni da sindaco di Terni, a riceverle a riceverle alle 12,36 è stato il capo di Gabinetto che le ha protocollate. Saranno ora inoltrate anche alla prefettura per le formalità del caso. Il primo cittadino dimissionario ora ha venti giorni per un eventuale ripensamento. Infatti, il comma 3 dell'articolo 53 del Tuel prevede che "le dimissioni presentate dal sindaco o dal presidente della provincia diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del rispettivo consiglio, con contestuale nomina di un commissario".

