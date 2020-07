Stiamo lavorando per trovare una soluzione rapida e che soddisfi tutti in uno spirito di collaborazione fra Provincia e Comune che è indispensabile per risolvere la questione

. Lo afferma il presidente della Provincia, Giampiero Lattanzi, che sulla vicenda delle cinque aule del liceo classico Tacito ha incontrato il sindaco di Terni, Leonardo Latini.

E’ stato un incontro importante durante il quale si sono esaminate alcune soluzioni, tra le quali anche quelle proposte dalla Provincia di Terni. Il nostro obiettivo – precisa il presidente Lattanzi – è quello di affrontare insieme e risolvere questo e gli altri problemi che potrebbero sorgere in ambito scolastico, ben sapendo che abbiamo di fronte un anno particolarmente difficile a causa dell’emergenza covid. A tale proposito – fa sapere Lattanzi – abbiamo già eseguito alcuni lavori sugli istituti di nostra competenza e in generale la situazione in vista della riapertura è positiva, grazie anche ai fondi che sono arrivati dal governo e a quelli che probabilmente arriveranno a breve

