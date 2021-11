Terni, sindacati in piazza contro la Legge di Bilancio

Manovra sbagliata! Questo il nome della manifestazione con cui Cgil, Cisl e Uil dell'Umbria scendono in piazza a Terni sabato 27 novembre (piazza Tacito, ore 11.00) per cambiare la legge di bilancio. «Lavoro, fisco, pensioni. Una finanziaria che non risponde ai reali bisogni del paese e del mondo del lavoro». Per presentare la manifestazione e le ragioni della mobilitazione sindacale, Cgil, Cisl e Uil dell'Umbria terranno una conferenza stampa lunedì 22 novembre alle ore 10.00 presso la Cgil di Terni. Interverranno i segretari generali Vincenzo Sgalla (Cgil), Angelo Manzotti (Cisl) e Claudio Bendini (Uil).