Mercoledì 4 Ottobre 2023, 00:30

TERNI - I carabinieri di Tivoli gli hanno sequestrato i ponteggi che aveva acquistato e in parte rivenduto.

Era materiale, per gli investigatori coordinati dalla procura di Tivoli, provento di furto e da quasi quattro mesi è in custodia presso una ditta ternana.

Il provvedimento di sequestro in realtà, scoprirà l’avvocato Attilio Biancifiori, legale del noto imprenditore ternano vittima di una vicenda a dir poco singolare, non esiste.

I ponteggi però, nonostante questo, per molto tempo non sono tornati nella disponibilità dell’azienda ternana.

Tutto inizia ad aprile, quando l’imprenditore ternano che commercia materiali edili acquista i ponteggi da una ditta della zona di Teramo. Paga con bonifico e riceve la fattura. Il materiale arriva a Terni e in parte viene venduto a stretto giro, l’altro resta in magazzino.

A luglio nella sede dell’azienda ternana, gestita da padre e figlio, arrivano i carabinieri. Hanno in mano un decreto di sequestro della procura di Tivoli che riguarda i ponteggi acquistati. Vengono messi i sigilli al materiale che in parte è in magazzino in attesa di essere consegnato a chi l’ha acquistato, e in parte nel cantiere dell’imprenditore ternano.

L’avvocato Biancifiori chiede le carte ed emerge che quei ponteggi per la procura, che si è mossa dopo un maxi furto messo a segno a Palombara Sabina, sono provento di furto.

E che l’imprenditore ternano insieme ad altri che hanno acquistato il materiale in Abruzzo, finiti nei guai per ricettazione, si sono visti portar via la merce.

Scontato il ricorso del legale al tribunale del riesame, nel quale si sottolinea l’impossibilità di identificare uno ad uno i ponteggi sotto accusa perché probabile provento di furto in quanto non hanno la matricola.

Vengono prodotti i bonifici e le fatture, le prove che fugano ogni sospetto di collusione.

Il Riesame però sostiene che il ricorso è inammissibile, in quanto non risulta alcun provvedimento di sequestro che anzi, è stato revocato dalla stessa procura prima che fosse eseguito.

Da quel momento in poi il tentativo di riavere il materiale portato via dall’azienda ternana, messa in cattiva luce anche agli occhi dei clienti. Dopo una serie di esposti presentati da Biancifiori ieri è arrivata dai carabinieri di Tivoli la comunicazione del dissequestro che, nonostante non esistesse, ha tenuto bloccati i ponteggi dell’impresa ternana.

«Dopo aver tentato invano di far riavere al mio cliente il materiale sequestrato senza alcun titolo ho dovuto presentare esposti alla procura e ai carabinieri di Tivoli e alla procura generale di Roma - dice Attilio Biancifiori. E’ la classica situazione all’italiana, in cui chi in buona fede è proprietario di un bene si vede espropriato di quel bene. Alla fine di questo carosello, che ha appannato l’immagine di uno stimato imprenditore ternano i cui clienti hanno pensato fosse coinvolto in traffici illeciti, non risponderà nessuno».