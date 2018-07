È polemica per le parole usate dal sindaco Leonardo Latini sulla sicurezza a Terni. «Ci sono zone franche che i ternani non possono frequentare nemmeno di giorno». A chiedere chiarimenti è il consigliere comunale si di Senso Civico, Alessandro Gentiletti. «Quali sono queste zone», chiede Gentiletti. «Evidentemente non le conosce nessuno visto che non ci si può andare». Da chiarire anche il peso degli immigrati a Terni visto che Latini ha parlato di «saturazione» per quanto riguarda la loro presenza. «Fornisca i dati precisi, oppure Terni è così satura di immigrati che non si riescono nemmeno a contare». Infine la stoccata, «La campagna elettorale è finita, a Terni la Lega continua con lo schema nazionale di seminare il panico per non affrontare i problemi reali».