Terni, si stende sui binari perché vuole l'insulina: 33enne portata via dalla polizia e denunciata

TERNI - Voleva l’insulina e per protesta, nella notte di sabato, si è sdraiata sui binari della stazione di Terni impedendo la partenza di un treno.

Sul posto è arrivata la Volante, cui la donna di 33 anni, arrivata dalla Bulgaria e residente nel ternano, ha confermato di non volersi assolutamente allontanare dai binari per protestare perché l’usl non le dava l’insulina.

Dopo vari tentativi di dissuasione gli agenti l’hanno dovuta alzare di forza mentre lei continuava a opporre una strenua resistenza.

Alla fine la donna è stata portata via di peso dai binari ed è stata affidata alle cure dei sanitari del 118, giunti sul posto su richiesta della polizia. Per la 33enne è scattata la denuncia per interruzione di pubblico servizio e resistenza a pubblico ufficiale.