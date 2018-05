TERNI Una giovane ternana di 32 anni è morta in seguito ad un incidente stradale avvenuto questa sera, alle ore 22, in via dei Colli, nei pressi di via del Cerqueto, a Terni. La donna si è schiantata contro un muro dopo aver perso il controllo della sua Peugeot 206. Inutili i soccorsi dei vigili del fuoco e degli operatori del 118 di salvarla. Quando è arrivato un medico non ha potuto che costatarne la morte

Gioved├Č 10 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 23:35



© RIPRODUZIONE RISERVATA