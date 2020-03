Torna la stella cometa a indicare la via. Per la prima volta la stella di Miranda torna ad accendersi in un periodo diverso da quello del Natale grazie all'iniziativa della Pro Loco di Miranda e di Asm Questa volta, la grande cometa visibile da tutto il Ternano assume il significato di un simbolo universale e coinvolgente. La cometa come monito a non perdere di vista l'obiettivo principale, a stare uniti, a sentirsi insieme sotto lo stesso cielo. Un messaggio semplice e, allo stesso tempo, potente che si sta rilanciando di casa in casa. A volte basta poco per trovare la fiducia per guardare avanti anche nei momenti più difficili. #ternicelafa.

«Per la prima volta la Stella di Miranda viene accesa fuori dal periodo natalizio. Un messaggio di speranza in un momento così difficile. Grazie alla Pro Loco di Miranda e Asm», ha dichiarato il sindaco di Terni Leonardo Latini.