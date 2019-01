Ultimo aggiornamento: 20:54

TERNI L'Italia di fioretto maschile torna sul gradino più alto del podio. Dopo i secondi posti conquistati nelle prime due gare stagionali, a Bonn ed a Parigi, il quartetto italiano vince la tappa di Tokyo del circuito di Coppa del Mondo di fioretto maschile. Un successo che interrompe un digiuno in Coppa del Mondo che durava dal 22 gennaio del 2017.Nel quartetto azzurro, composto da Daniele Garozzo Giorgio Avola ed Andrea Cassarà, è Alessio Foconi a mettere a segno i punti del successo, 45 a 43 sugli Stati Uniti.Così il fiorettista ternano torna con due medaglie al collo dalla spedizione in Giappone. Sabato scorso, infatti, aveva ottenuto la medaglia di bronzo nell'individuale.Intanto è salpato il concorso on line per eleggere l'Italian Sportrait Awards 2019, come atleta rivelazione uomini.Clicca qui per votare