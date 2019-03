TERNI Si è gettato nel fiume Nera per evitare un controllo della polizia, un tunisino di 33 anni

tratto in salvo la notte scorsa grazie all'intervento dei vigili del fuoco. L'episodio è accaduto intorno alle 23,30, a ponte

Garibaldi. L'uomo, già inquisito in passato, alla richiesta di documenti da parte di una pattuglia della squadra volante, si è tuffato in acqua per poi nuotare fino ad un chilometro più a valle. È stato quindi recuperato, dopo alcune ricerche, nei pressi di ponte Allende dai soccorritori acquatico fluviali, scesi con il gommone. Il tunisino - riferiscono i soccorritori - era in buone condizioni, ma provato. È stato soccorso dal 118 che lo ha condotto all'ospedale Santa Maria di Terni per le cure del caso. © RIPRODUZIONE RISERVATA