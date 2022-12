Terni, si brinda in piazza con il sound delle Vibrazioni

TERNI Il Capodanno in piazza è con Le Vibrazioni, a Terni. Ma anche con Zio Command, con il sindaco Latini e con parte della giunta (gli assessori Fatale e Proietti). Saliranno sul palco di 17 metri anche gli amministratori, poco prima della mezzanotte. «Per pochissimi istanti - promettono - giusto il tempo di salutare il pubblico e di ringraziare i turisti». Gli alberghi del territorio sono pieni al 60 per cento e i ristoranti sold out da inizio dicembre. Nonostante tutto, nonostante si sappia che è tutto esaurito ovunque, le persone chiedono di poter cenare sedute ad un tavolo, magari all'aperto come si fa nelle città del Nord Europa. Allora chi ha spazio, funghi e pazienza, cerca di soddisfare le richieste.



«La gran voglia di tornare a festeggiare in piazza - spiega Stefano Fatale ci ha spinti ad organizzare l'evento pubblico con la band capitanata da Francesco Sarcina». Uno spettacolo da 95mila euro nella centralissima piazza Europa ad ingresso gratuito, in una stagione da record per arrivi e presenze nelle strutture alberghiere. I pacchetti di Capodanno - tre pernottamenti e il veglione incluso - sono volati, segno che l'Umbria del Sud non è considerata territorio di passaggio ma meta privilegiata di turisti. «Di famiglie che scelgono di trascorrere tre giorni in Valnerina e di assaggiare i piatti tipici della tradizione, di scoprire i prodotti della terra». Gabriele Giovannini, presidente del Dit (Distretto integrato turistico), conferma il trend positivo fotografato dal rapporto Aur. Che per Elena Proietti, assessora al turismo, è testimonianza del forte impegno nella valorizzazione del territorio e punto di partenza «per fare ancora meglio nel 2023». Apre il concerto, alle 22, Zio Command band, il gruppo musicale fondato dallo Zio più famoso del web (il ternano Samuel Comandini). Alle 23 ci saranno Le Vibrazioni, sul grande palco. Francesco Sarcina, Stefano Verderi, Marco Castellani, Alessandro Deidda, proporranno i loro maggiori successi: da Vieni da me a Raggio di sole, da Ovunque andrò a Portami via, da Cambia a Dov'è fino al recente Tantissimo, con cui hanno preso parte all'ultima edizione del festival di Sanremo. A mezzanotte le note de Le Vibrazioni si uniranno ai fuochi d'artificio virtuali proiettati sulle pareti di palazzo Spada, che fanno parte degli allestimenti del Natale di luci del Comune di Terni insieme al grande albero digitale che farà da cornice allo spettacolo. Poi il brindisi. Poi di nuovo la musica. La festa che saluta il 2022 e dà il benvenuto al 2023 proseguirà per altre due ore. «Un evento che segue quello del Capodanno Rai all'interno di Ast dello scorso anno e che vuole dare continuità al progetto di un centro città da vivere in tutti i periodi dell'anno spiega l'assessore Fatale - sempre più attrattivo soprattutto per chi arriva da fuori regione».Aurora Provantini© RIPRODUZIONE RISERVATA