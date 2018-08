di Sergio Capotosti

Affresco ritrovato nella chiesa di Sant'Agostino ad Amelia, sale l'attesa per conoscere chi sia l'autore dell'opera. Una storia che potrebbe avere un lieto fine sensazionale. Iniziata dopo un sopralluogo fatto nei giorni scorsi dal critico d'arte Vittorio Sgarbi, assessore alla cultura del Comune di Amelia, insieme al sindaco Laura Pernazza. Sopralluogo che si è reso necessario in seguito a problemi di infiltrazioni d'acqua che stavano interessando Sant'Agostino, la cui particolarità è quella di essere una "chiesa nella chiesa", dal momento che all'interno del luogo di culto di epoca romana è stata realizzata una chiesa in stile barocco. È osservando i danni causati dall'umidità, che l'assessore Sgarbi ha notato un pezzo di affresco, affiorare da una parete, che lo ha particolarmente incuriosito. La particolarità, tra gli addetti ai lavori si parla di uno stile michelangelesco, è stato subito fatta notare ai responsabili della Diocesi che hanno avviato, oltre ai lavori contro le infiltrazioni, i dovuti approfondimenti sulla porzione di affresco rinvenuta. È proprio ieri si è tenuta una riunione sullo stato dei lavori in corso a Sant'Agostino a cui hanno preso parte rappresentati della Diocesi e della Soprintendenza. Il mistero dell'affresco sta per essere svelato.

Sabato 1 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 00:21



© RIPRODUZIONE RISERVATA