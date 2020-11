TERNI - Hanno sfondato la porta della casa dove uno dei due aveva abitato in affitto per recuperare una stufa a pellet che aveva lasciato lì come pagamento delle ultime mensilità al proprietario e hanno minacciato con una spranga di ferro l'attuale affittuario, un giovane romeno.

Per i due italiani, di 30 e 34 anni, conosciuti alle forze dell'ordine, è scatta la denuncia per minaccia, danneggiamento ed esecizio arbitrario delle proprie ragioni. A fermare la violenza sono stati i carabinieri del radiomobile di Terni, intervenuti per sedare la lite. Ora si sta indagando per verificare la regolarità dei pagamenti dei canoni di locazione pregressi e stabilire la proprietà della stufa.

