Terni, una settimana di iniziative per aiutare la piccola Flavia

Terni- Una settimana di iniziative per Flavia, la bambina ternana affetta da deficit di ugdh, malattia genetica per la quale è stata attivata la raccolta fondi necessaria a finanziare un apposito progetto di ricerca dell’ospedale pediatrico Bambino Gesù.

Le candele del candleconcert, dopo l'evento di Narni, torneranno ad accendersi per illuminare una delle più antiche chiese di Terni, ma anche la speranza della ricerca. La chiesa di Sant’Alo’ sarà illuminata da centinaia di candele ad avvolgere un coro di voci che intonano antichi canti gregoriani. Il concerto di beneficenza a supporto dell’associazione progetto Flavia e dei suoi scopi si terrà giovedì 13 giugno alle ore 21, ma sarà anticipato da altri importanti momenti. Da martedì 11 a mercoledì 12 giugno dalle ore 17.30 alle 19.30 all’interno della chiesa sarà allestita una mostra di icone sacre a cura di Stefano Matteucci, mentre nella giornata del concerto dalle ore 19 si potrà partecipare ad un’introduzione all’architettura e storia della chiesa a cura dell’architetto Andrea Cristofari. Il biglietto di ingresso servirà ad aiutare la ricerca sulla malattia genetica da deficit di ugdh.

Altro appuntamento sabato 15 giugno alle 10 a Narni da Marchesi Ruffo della Scaletta quando prenderà il via il laboratorio di pittura a tema CicciaFlavia, l’eroina creata da Simona Angeletti de Lo Zoo di Simona e dedicata alla bambina. Una giornata che, organizzata dall’associazione Progetto Flavia per l’ugdh odv, vede la collaborazione di diverse realtà commerciali e di associazioni di volontariato a partire dall’associazione Bruna Vecchietti e che consentirà di sostenere questo progetto di ricerca per la patologia con cui combatte la piccola Flavia.

Il laboratorio si svolgerà fino alle 17 e sarà intervallato da un buffet a cui potrà partecipare anche chi non pittura mentre alle 12 arriverà la Concabbanda, che anche questa volta suonerà per una buona causa.

Il ricavato dell’evento sarà interamente devoluto al progetto di ricerca sul deficit di ugdh.

