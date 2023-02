Terni, sessanta coppie alla Festa della promessa per San Valentino

Terni -Sessanta coppie per la festa della promessa che è andata in scena in una basilica di San Valentino colma di fedeli.

«La promessa che oggi vi scambiate davanti a san Valentino, possa essere la base fondamentale di un amore bello, non insipido, vero, autentico, luminoso e fecondo». È l’augurio che il vescovo Francesco Antonio Soddu ha rivolto alle 60 coppie che hanno partecipato oggi pomeriggio, domenica 5 febbraio,alla celebrazione della promessa d’amore dei fidanzati nella basilica di San Valentino, patrono di Terni e degli innamorati di tutto il mondo.

Una cerimonia che suggella ancora di più il legame tra san Valentino e i fidanzati che diranno il loro “sì” entro l’anno, con la testimonianza di un Santo che parla di amore fedele e paziente, un amore attento, generoso e rispettoso, che è patrono dell’amore sponsale e della famiglia cristiana, fondata sul sacramento del matrimonio.