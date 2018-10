© RIPRODUZIONE RISERVATA

TERNI È di 16 milioni di euro il fabbisogno di risorse quantificato dalla Provincia di Terni per il controllo e la manutenzione dei ponti sul territorio di competenza. Il dato - riferisce una nota dell'amministrazione - riguarda le 103 strutture esistenti in provincia, relative alla maggiore utilizzazione da parte del traffico civile e commerciale. Il fabbisogno è emerso al termine delle verifiche fatte dagli uffici tecnici dell'ente che hanno comunque escluso criticità particolari o tali da mettere a rischio la sicurezza di chi viaggia. I dati sono stati forniti, al ministero e all'Upi che li ha presentati, insieme a quelli delle altre realtà italiane, stamattina in una conferenza stampa nella quale è stato sottolineato come «le Province delle Regioni a Statuto ordinario (escluse le Città metropolitane) gestiscano circa 100 mila chilometri di strade su cui insistono almeno 30.000 tra ponti, viadotti e gallerie».