Terni, servizio idrico. Intervento di manutenzione straordinaria, possibili interruzioni del servizio in centro

TERNI Manutenzione straordinaria agli impianti di distribuzione idrica. Possibili interruzioni temporanee del servizio in via di Vittorio, via Turati e via Liutprando.

L'intervento è previsto per giovedì 26 gennaio dalle 8.30 alle 13.

Il cantiere interesserà Via di Vittorio (da incrocio di Via Turati ad incrocio di Via Liutprando) e zone limitrofe.

Durante l’intervento potrebbero verificarsi intorbidimenti dell’acqua, accompagnati da fenomeni di temporanea mancanza o carenza idrica localizzata.

Per ulteriori informazioni, il Sii metterà a disposizione un servizio potenziato di contact center al numero 800.913.034, da telefono fisso e da mobile.