TERNI Nasce l'app dell'azienda Usl Umbria 2: voluta della direzione aziendale e realizzata dal Servizio comunicazione in collaborazione con Italia on Line, consente di avere a portata di mano le principali funzionalità per usufruire al meglio dei servizi sanitari. In particolare è pensata per smarthphone e tablet e disponibile gratuitamente su Apple store e Google llay store. La sezione «Servizi digitali» permetterà di collegarsi al portale web, prenotare le prestazioni, ritirare online i referti degli esami di laboratorio e quelli radiologici, pagare visite e prestazioni specialistiche. La sezione «Come fare per...» fornirà informazioni su ticket, accesso ai servizi, ritiro referti e disbrigo pratiche. Con le News ed il periodico on line Usl Umbria 2 inForma si avrà invece la possibilità di tenersi aggiornati sulle ultime novità relative al mondo della sanità locale e regionale. Nella Guida ai servizi, anche tutte le informazioni su servizi aziendali, pediatri di libera scelta, medici di medicina generale. I moduli Multilocator, all'interno dei quali è prevista la funzione di realtà aumentata, consentiranno infine - spiega l'Usl - di localizzare e calcolare il percorso verso le strutture sanitarie, guardie mediche e centri di prenotazione.

Mercoled├Č 4 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:15



