TERNI Ieri pomeriggio una passante ha chiamato i carabinieri segnalando un sacco sospetto lungo la strada a Collescipoli. La donna, per la precisione, riferiva telefonicamente che, insospettita dai movimenti di un sacco dell'immondizia nero, posto nei pressi di un muretto, dopo averlo aperto vi trovava una persona all'interno. Sbalordita, quindi, telefonava ai carabinieri che inviavano immediatamente una Gazzella sul posto perché si rendesse conto di cosa stesse succedendo. All’arrivo dei carabinieri veniva trovato un uomo, in strada, nei pressi del mulino, in buona salute fisica il quale asseriva di aver trovato riparo dalla pioggia e dall’umidità all’interno proprio di quel bustone nero. I successivi accertamenti alla banca dati permettevano di risalire alla sua identità, si tratta di un extracomunitario di origine serba, di 36 anni, in Italia senza fissa dimora ed irregolarecil quale è risultato inottemperante all'ordine di uscire dal territorio nazionale emesso dal questore di Terni lo scorso mese di novembre. Lo straniero da giorni aveva scelto proprio una panchina nei pressi della panchina per dormire la notte, che aveva contorniato di sacchi pieni di cose usate trovate tra i rifiuti. Motivo per il quale lo straniero, dopo essere stato rifocillato nella caserma dei Carabinieri con un panino ed una bevanda comprati dai militari di Collescipoli, è stato denunciato per l’inosservanza del provvedimento di uscire dal territorio nazionale e sottoposto a nuovo analogo ordine. L'uomo, ieri mattina, ha deciso di fare ritorno a piedi a Rieti, dove aveva dimorato prima di venire a Terni. Lo ha fatto camminando pericolosamente lungo la Terni-Rieti sotto la pioggia.

