Terni, segnali di speranza per la 32enne precipitata nella tromba delle scale a Campitello

TERNI - Segnali di speranza per la 32enne ternana che nella tarda serata di giovedì è precipitata nella tromba delle scale.

Il terribile incidente nel palazzo dell’Ater di Campitello, dove la giovane donna vive con la famiglia.

La prognosi resta riservata ma, col passare delle ore, ci sono segnali positivi che alimentano la speranza per le sorti della trentenne.

Sull’incidente stanno indagando a ritmo serrato gli investigatori della squadra mobile.

In queste ore si cerca di ricostruire ogni dettaglio di quella che viene ritenuta una caduta accidentale. Avvenuta quando la donna, dopo aver trascorso la serata con gli amici, si apprestava ad aprire il portone di casa all’ottavo piano del palazzo di Campitello. Tra le ipotesi c’ è quella che abbia perso l’equilibrio a causa dell’assunzione di alcol.

La tragedia si è consumata intorno alla mezzanotte. La città era flagellata da un forte vento e chi abita nel palazzo, quando ha sentito un forte botto, ha pensato alle conseguenze del maltempo.

I primi ad accorgersi della tragedia sono stati proprio i residenti, che si sono affacciati sulle scale e si sono trovati di fronte una scena agghiacciante.

Sul pianerottolo del primo piano c’era la 32enne ternana.

Abita con la famiglia all’ottavo piano e, accerteranno i poliziotti della squadra volante giunti sul posto, è precipitata nella tromba delle scale. Un volo di venti metri che le ha provocato lesioni gravissime.

La donna, soccorsa dal personale del 118, è stata trasportata a sirene spiegate in ospedale. Le sue condizioni hanno imposto un delicato intervento chirurgico, al termine del quale la donna è stata trasferita nel reparto di rianimazione con riserva di prognosi.

Si spera che le sue condizioni possano migliorare e le indagini sono serrate. La polizia, dopo l’incidente, ha sentito i familiari e gli amici. In queste ore si cerca ricostruire dove e con chi la 32enne abbia trascorso la serata del due novembre prima di rientrare a casa, perdere l’equilibrio forse a causa dello stato di alterazione per l’alcol, e volare nel vuoto per venti metri nella tromba delle scale. Sul luogo della tragedia, protetto dai sigilli per consentire gli accertamenti di rito, diversi sopralluoghi della polizia per far luce sull’incidente.