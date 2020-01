© RIPRODUZIONE RISERVATA

La direzione Istruzione - Cultura del Comune di Terni informa che dal 7 al 31 gennaio è possibile presentare le domande di prima iscrizione e di conferma per la frequenza nelle Scuole dell'Infanzia comunali, per i nati dal 1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2017.Possono essere iscritti anche i bambini che compiono i 3 anni di età entro il 31 gennaio 2021 che potranno iniziare la frequenza dal mese di settembre 2020.Inoltre, possono inoltre essere iscritti i bambini che compiono i 3 anni di età entro il 30 aprile 2021, compatibilmente con la disponibilità di posti.L'avviso ed i moduli di iscrizione sono pubblicati nel sito del Comune di Terni all’indirizzo http://www.comune.terni.it/servizio/scuole-infanzia-comunali-iscrizione.I modelli per le domande possono essere ritirati anche alla segreteria dei Servizi educativi comunali, al primo piano della palazzina dell’ex Foresteria a Corso Tacito 146, dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 e il martedì ed il giovedì dalle 15.30 alle 17.Una volta compilati e sottoscritti, i modelli dovranno essere consegnati entro il 31 gennaio alla segreteria dei Servizi Educativi Comunali e sulla base delle domande pervenute verrà stilata la graduatoria di ammissione.L'accoglimento delle domande è subordinato alla disponibilità di posti e all'esaurimento della eventuale lista di attesa delle Scuole Comunali dell'Infanzia.Si ricorda, inoltre, che è possibile presentare una sola domanda di iscrizione. Per ulteriori informazioni: tel. 0744/549908 –0744/549921.Infine, per orientare e sostenere i genitori nella scelta del servizio educativo sono previsti degli Open day in ciascuna struttura secondo il seguente calendario:Centro Infanzia Valnerina Gisa Giani, via G. Verdi, 1 - martedì 14 gennaio ore 15 -17Aula Verde, Via XX Settembre, 55 - sabato 18 gennaio ore 9.30 - 11.30Rataplan, via Narni, 182 - martedì 28 gennaio ore 17 - 18