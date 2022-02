Incendio a Sabbione, martedì scuole chiuse a Terni, Narni e Stroncone

TERNI A seguito dell'incendio che si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi nei pressi dell'area della ex Polymer a Sabbione, dopo una riunione in Prefettura, considerando che le fiamme non sono ancora state spente, è stata condivisa la necessità di tenere chiuse le scuole di Terni per motivi precauzionali per la giornata di domani, martedì primo marzo. Nel territorio comunale di Terni potranno restare aperte solo le scuole di Marmore e Collestatte. Il sindaco Leonardo Latini sta predisponendo l'ordinanza in questi minuti. Sarà pubblicata non appena firmata. Stesso provvedimento da parte del sindaco di Narni Francesco De Rebotti che ha deciso di chiudere buona parte degli istituti scolastici del territorio, presto l'ordinanza. Così il primo cittadino di Stroncone, scuole chiuse anche nel suo comune.