Ternano, riprendono i contagi nelle scuole: in cinque comuni cominciano gli isolamenti

Massima attenzione, nella provincia di Terni, così come in tutta l'Umbria, alla situazione dei contagi nelle scuole di ogni ordine e grado. La parola d'ordine per sindaci e dirigenti scolastici è, al momento, "precauzione".

Nel comune di Baschi, il sindaco Damiano Bernardini, dopo i provvedimenti di chiusura presi nei giorni scorsi per la primaria del capoluogo, che termina oggi la propria quarantena, ha comunicato ieri ai propri cittadini la necessità di disporre la chiusura della primaria delle frazioni di Civitella del Lago e di Colonia a seguito della accertata positività di una insegnante. «I due plessi – ha spiegato Bernardini - rimarranno chiusi fino a mercoledì e sarà attivato uno screening su tutti gli studenti, gli insegnanti e i collaboratori scolastici.»

Analoga è la situazione che ha costretto Federico Gori, sindaco di Montecchio, a disporre, sempre fino a mercoledì, la chiusura della primaria, dopo la positività al Covid-19 di una insegnante. Anche a Montecchio, che al momento conta 12 positivi attuali, sarà attivato, probabilmente già da lunedì, uno screening totale su tutta la scuola.

In via di risoluzione anche lo stop alle lezioni nel comune di Arrone, dove il sindaco Fabio di Gioia, ha nei giorni scorsi disposto la chiusura delle scuole medie. Anche in questo caso si è agito per precauzione data la positività al Covid di una insegnante. Tutti i ragazzi della scuola media di Arrone sono stati già sottoposti a tampone e le lezioni, salvo altri intoppi, riprenderanno a breve in presenza.

E in presenza torneranno a scuola presto, sempre che non accada altro, anche i piccolissimi della scuola dell'Infanzia di Orvieto Scalo, e i bambini della Primaria non appena saranno eseguiti tutti i test rapidi su di loro e su tutto il corpo docenti; la positività di una insegnante anche qui aveva costretto il Dipartimento di Igiene e Prevenzione del Distretto Sanitario della Usl Umbria 2 a chiudere entrambe le scuole che sono ubicate nello stesso plesso e utilizzano spazi comuni.

A Orvieto la situazione Covid vede 24 positivi attuali di cui 23 persone in isolamento domiciliare e una persona ricoverata al “Santa Maria” di Terni nel reparto Rianimazione. «Tra i 23 positivi che si trovano in isolamento presso le proprie abitazioni – ha spiegato la sindaca Roberta Tardani – 5 sono i ragazzi sotto i 13 anni.»

